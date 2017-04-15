Figen Yüksekdağ: Aydınlığa mı, karanlığa mı çıkılacağını oy verenler belirleyecek

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Türkiye halkları referandum eşiğine geldi. Bu eşiği geçince aydınlığa mı karanlığa mı çıkılacağını oy verenler belirleyecek" dedi. Yüksekdağ, "Şimdi nerede olursak olalım, aynı cesarette, aynı umutta, aynı ufukta buluşacağız. “İçerde, dışarda, derste, sırada” aynı sesle haykıracağız. Farkımız ne olursa olsun, çoğul türkümüzü aynı sözle söyleyecek, herkesle birlikte hepimiz kazanalım diye 'HAYIR' diyeceğiz" mesajını gönderdi.

Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ 16 Nisan Pazar günü yapılacak referanduma ilişkin tüm yurttaşlara mesaj gönderdi. Yüksekdağ gönderdiği mesajda "Hayır oyu tarihe basılmış mührümüz olsun" diyerek tüm yurttaşları sandığa gitmeye çağırdı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Yüksekdağ'ın mesajı şöyle:

"Türkiye halkları referandum eşiğine geldi. Bu eşiği geçince aydınlığa mı karanlığa mı çıkılacağını oy verenler belirleyecek.

Tarihte eşi benzeri az görülen bir baskı ve eşitsizlik ortamında sandığa gidiliyor. 'HAYIR' demenin yasak, 'HAYIR' diyenlerin tutsak olduğu koşullarda, faşizme inat kazanmaya inanarak en güçlü 'HAYIR' deme zamanı geldi.

Şimdi nerede olursak olalım, aynı cesarette, aynı umutta, aynı ufukta buluşacağız. “İçerde, dışarda, derste, sırada” aynı sesle haykıracağız. Farkımız ne olursa olsun, çoğul türkümüzü aynı sözle söyleyecek, herkesle birlikte hepimiz kazanalım diye 'HAYIR' diyeceğiz.

'HAYIR' için sandık başına, görev başına! Halklarımız kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla; emek ve doğa, barış, özgürlük ve adalet savunucularıyla, rengarenk bir kararlılıkla 'HAYIR' demeye çağırıyorum.

Gelin bir kez daha zorla güzellik olmayacağını haykıralım. Güzelliği ve geleceği oylarımızla, irademizle kazanalım.

Her 'HAYIR' oyu bugünden geleceğe sözümüz, tarihe basılmış mührümüz olsun.

Bütün Türkiye halklarını mutlaka sandığa gitmeye, hepimizin kazanacağı yolu açmaya çağırıyorum. Daima umutla, dirençle, birlikte...

Figen Yüksekdağ

HDP Eş Genel Başkanı

14 Nisan 2017

Kandıra Cezaevi"

