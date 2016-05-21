Figen Yüksekdağ Almanya'ya gitti

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ Almanya'nın Frankfurt kentine gitti.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla Frankfurt'ta giden Yüksekdağ, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda kendisini bekleyen basın mensuplarının hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren anayasası teklifinin AKP, MHP ve CHP’nin oylarıyla kabul edilmesine ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Yüksekdağ'ın Almanya ziyaretine ilişkin olarak, "Eş Genel Başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ, BUGÜN (21 Mayıs Cumartesi) Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK) tarafından düzenlenen İbrahim Kaypakkaya'yı anma etkinliğine katılacaktır" açıklaması yapıldı.