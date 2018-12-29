Figen Yüksekdağ açlık grevine başladı

İki yılı aşkın süredir Kandıra Hapishanesi’nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, 24 Haziran seçimlerde Hakkâri'den milletvekili seçilen Leyla Güven'in sürdürdüğü açıklık grevine destek amacıyla açıklık grevine başladı.

Yaklaşık bir yıldır Diyarbakır Cezaevi'nde bulunan HDP Milletvekili Güven, "Abdullah Öcalan'ın üzerindeki ağır tecrit koşulları olduğunu" belirterek bunların kaldırılması talebiyle başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi 52'inci gününde.

Yüksekdağ, Demokratik Toplum Partisi (DTK) Eşbaşkanı da olan Güven’in sürdürdüğü açlık grevine destek amacıyla bugün üç günlük açlık grevine başladı.