FIFPro'dan futbolculara tavsiye: Türkiye'ye gitmeyin

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), futbolculara, maaş ödemelerinde sorun yaşama riskinin yüksek olduğu iddiasıyla Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye liglerine gitmemelerini tavsiye etti.

Dünya çapındaki profesyonel futbolcuların haklarını savunmak hedefiyle 1966 yılında kurulan FIFPro’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüplerin, transfer döneminde kadrosuna yeni futbolcular katmak için şahane maaşlar, lüks evler, kontrat imzalanması durumunda ekstra ödeme gibi vaatlerde bulunduğunu ancak bazı takımların sözlerinde durmadığı belirtildi.

Merkezi Hollanda’nın Hoofddorp kentinde bulunan FIFPro, dünya çapında birçok oyuncunun, takımlarının yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle maaşlarını gecikmeli aldığını, hatta bazılarının, kiranın ödenmemesi yüzünden evden atıldığını öne sürdü. Sendika, bu duruma düşen oyuncuların, son çare olarak "Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) İhtilaf Çözümleme Komisyonu’na (DRC)" başvurduğunu ama çoğu zaman kulüplerin iflas ilan etmesi nedeniyle sonuca ulaşamadığını kaydetti.

Açıklamada, FIFA DRC’ye yapılan başvurular göz önünde bulundurulduğunda en fazla sorun yaşanılan ligler sıralamasında 4 yıldır Güney Kıbrıs’ın ilk sırada bulunduğu, Yunanistan ve Türkiye’nin ise bu ülkeyi takip ettiği iddia edilerek, "Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye liglerindeki takımlarla anlaşmak isteyen futbolculara, özellikle Avrupa kupalarında mücadele etmeyen kulüplere gitmemelerini öneriyoruz" ifadesine yer verildi.

Avrupa kupalarında oynayan takımlarda problem yaşama riskinin, UEFA lisans sistemine tabi olmaları sebebiyle düşük olduğu vurgulanan açıklamada, yine de futbolculardan, bu ülkelerdeki kulüplere imza atmadan önce ulusal sendikalardan takımın durumuyla ilgili bilgi almaları istendi.