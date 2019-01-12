Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU / ANTALYA (DHA) - Antalya\'da gerçekleştirilen 2\'nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı etkinliğinde ödüller verildi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği\'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) destekleriyle düzenlediği forum ve fuarda FIFEX Futbol Endüstrisi Ödülleri sahiplerini buldu.

1. Yılın En İyi Futbol Ligi: LALIGA

2. Yılın Sosyal Medya Futbol Destekçisi: FACEBOOK

3. Yılın En iyi Sporcu İçeceği: POWERADE

4. Yılın En İyi Yüksek İrtifa Kamp Bölgesi: ERZURUM

5. Yılın En İyi Spor Kanalı: TRTSPOR

6. Yılın Futbol Antrenman Teknolojisi: SOCCERLAB

7. Yılın En İyi Stadyum Dizaynı: QATAR - AL THUMAMA STADIUM

8. Yılın En İyi Tıbbi Spor Teknolojisi: CAPENERGY

9. Yılın Global Sponsorluk Anlaşması: NEF

KARİYER ÖDÜLLERİ

10. Futbol Antrenörü Kariyer Ödülü: METİN TÜREL

11. Futbolda Kariyer Ödülü: ÖZKAN SÜMER

12. Yılın Futbol Başkanlık Kariyeri: MECNUN OTYAKMAZ

13. Yılın Futbolcu Kariyeri: HAMİT ALTINTOP

14. Yılın Finansal Fiarplay Kulübü: GÖZTEPE A.Ş - MEHMET SEPİL

15. Yılın En İyi Futbol Maç Teknolojisi: VAR - TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

16. Yılın Futbola Finansal Desteği: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın

17. Yılın En İyi Kulüp Takım Teknik Direktörü: NENAD BJELICA

18. Yılın Stadyum Teknoloji: LEDECA

19. Yılın İnovatif Futbol Teknolojisi: SONDASPOR

20. Yılın En İyi Alt Yapı Teknolojisi: SCOUTIUM

21. Yılın En Kullanışlı Futbol Tekonolojis: FOOTBALISM

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