FIFEX Cup'ta sezon tamamlandı

2018 Bahar Dönemi Şampiyonu Bilkent Holding oldu

ANTALYA,(DHA)

FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı, 8-10 Ocak tarihlerinde Antalya\'da gerçekleştiriliyor

Şirketlerin Futbol Ligi olan FIFEX Cup 2018 Bahar Dönemi Turnuvası\'nda sezon 6 Mayıs\'ta oynanan final karşılaşması ile sona erdi. MAN\'ı 5-1 yenen Bilkent Holding, şampiyonluğa ulaştı. Tolga Yarpuzlu (2), Alper Karabağ, Harun Çetinkaya ve Ömer Umut Gül galibiyeti getiren gollere imza atarken, MAN adına golü Hüseyin Bıyık kaydetti.

Şampiyon Bilkent Holding\'e kupasını ve dallarında en iyi olan isimlere plaketlerini FIFEX Direktörü Hür Dilber verdi. Ankara şampiyonu olan Bilkent Holding, Antalya\'da diğer il şampiyonlarının da katılacakları Türkiye Şampiyonu\'nun belli olacağı turnuvaya katılma hakkını elde etti. FIFEX Cup\'ta \"En İyi Oyuncu\" Bilkent Holding\'den Harun Çetinkaya, \"En İyi Kaptan\" Nurus\'tan Şenol Kurucuoğlu, \"En Centilmen Oyuncu\" CDK Savunma\'dan Burak Ökten, \"En İyi Kaleci\" Roketsan\'dan Ahmet Beycan, \"En İyi Defans Oyuncusu\" TAI\'den Sercan Ertuğrul, \"En İyi Orta Saha Oyuncusu\" Aselsan\'dan Soner Uysal ve \"En İyi Forvet Oyuncusu\" Treysan\'dan Serkan Şimşek oldu. Türkiye Petrolleri\'nden Mustafa Yıldız, \"En İyi Teknik Direktör\" olarak seçildi.

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