İSTANBUL (DHA) - FIFA\'nın Aralık ayı dünya sıralaması açıklandı, Türkiye A Milli Futbol Takımı 1443 puanla 39\'uncu sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği\'nin (FIFA) aralık ayı dünya sıralamasında A Milli Takım, 1443 puanla 39\'uncu sıradaki yerini korudu. FIFA\'nın resmi internet sitesinden açıklanan Aralık ayı dünya sıralamasına göre ilk 3 sıra değişmedi. Geçen ay olduğu gibi Belçika zirvede yer alırken, Fransa 2\'nci, Brezilya ise 3\'üncü oldu.

Sıralamada ilk 10\'a giren ülkeler şu şekilde:

- Belçika 1727

- Fransa 1726

- Brezilya 1676

- Hırvatistan 1634

- İngiltere 1631

- Portekiz 1614

- Uruguay 1609

- İsviçre 1599

- İspanya 1591

- Danimarka 1589