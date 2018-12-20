İSTANBUL (DHA) - FIFA\'nın Aralık ayı dünya sıralaması açıklandı, Türkiye A Milli Futbol Takımı 1443 puanla 39\'uncu sırada yer aldı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği\'nin (FIFA) aralık ayı dünya sıralamasında A Milli Takım, 1443 puanla 39\'uncu sıradaki yerini korudu. FIFA\'nın resmi internet sitesinden açıklanan Aralık ayı dünya sıralamasına göre ilk 3 sıra değişmedi. Geçen ay olduğu gibi Belçika zirvede yer alırken, Fransa 2\'nci, Brezilya ise 3\'üncü oldu.
Sıralamada ilk 10\'a giren ülkeler şu şekilde:
- Belçika 1727
- Fransa 1726
- Brezilya 1676
- Hırvatistan 1634
- İngiltere 1631
- Portekiz 1614
- Uruguay 1609
- İsviçre 1599
- İspanya 1591
- Danimarka 1589