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Spor

FIFA'dan Tolgay Arslan'ı ilgilendiren emsal karar

Tolgay Arslan'a milli takım kapılarının açılıp açılmayacağı ise merak konusu

24 Mart 2017 12:50

FIFA, Türkiye A Milli Takımı'nın formasını giymek istediğini söyleyen Tolgay Arslan'ın durumuna ilişkin emsal teşkil edecek bir karara imza attı. FIFA, Arjantin doğumlu İtalyan futbolcu Ezequiel Schelotto'nun Arjantin Milli Takımı'nda oynamasına izin verdi.

Arjantin doğumlu İtalyan futbolcu Schelotto, Atalanta forması giydiği yıllarda gösterdiği performansla İtalya Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.

2012 yılında İngiltere'ye karşı oynanan hazırlık maçında görev aldı. Ancak o maçtan sonra bir daha "Gök Mavililer"in formasını giyemedi.

Bu sezon Sporting Lizbon'da üst düzey performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu, Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Edgardo Bauza tarafından milli takıma davet edildi. Tangocuların formasını giyebilmek için FIFA'ya başvuran Schelotto'ya izin çıktı.

Arjantinli futbolcu için verilen bu karar, Beşiktaşlı Tolgay Arslan için de emsal teşkil edecek. Yıldız futbolcu, 2009 yılında U17 Türk Milli Takımı'nda forma giydikten sonra tercihini Almanya'dan yana kullanmıştı.

2012 yılında Türkiye'ye karşı oynanan maçta panzerlerin formasını giyen Tolgay Arslan, ardından Türk Milli Takımı'nda dönmek istemiş ancak FIFA tarafından reddedilmişti.

"Türk milli takımından teklif gelirse seve seve oynarım" diyen Tolgay Arslan'a milli takım kapılarının açılıp açılmayacağı ise merak konusu.

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