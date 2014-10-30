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Dünya
Deutsche Welle

FİFA’dan Kırım gafı

FİFA, 2018 Dünya Kupası logo tanıtım filminde Kırım’ı Rus toprağı olarak gösteren haritadan dolayı özür diledi.

30 Ekim 2014 23:08


Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA), Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nın logosunun tanıtım filminde Kırım'ı Rusya haritası içinde gösteren görüntü nedeniyle özür diledi. Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu önünde salı günü yapılan gösterimde ev sahibi Rusya'nın haritası birkaç saniyeliğine yer almış, haritada Kırım'ın Rusya Federasyonu'nun parçası olarak gösterilmesi dikkat çekmişti.

FİFA'dan perşembe günü yapılan açıklamada 2018 Dünya Kupası logo tanıtımı için organizasyon komitesinin yerel bir reklam ajansını görevlendirdiği belirtilerek, durumdan dolayı özür dilendi. Kısa açıklamada, “Maalesef seçilen ve yerel hizmet sunucusu tarafından projeksiyon için kullanılan Rusya haritası dikkatimizden kaçmıştır” ifadesine yer verilerek, söz konusu kısa bölümün görüntüsünün videodan silindiği de kaydedildi.

Bu yılın başlarında Rusya yanlısı silahlı güçlerin Kırım'da stratejik açıdan önemli binaları işgal etmesi üzerine mart ayında yapılan tartışmalı referandumda Ukrayna'dan ayrılma kararı çıkmıştı. Rusya Kırım Yarımadasını Rusya Federasyonu topraklarına katmış, Ukrayna yönetimi bu adımı tanımamıştı.

Video gafı, FİFA ve UEFA nezdinde Kırımlı futbol kulüplerinin statüsü konusunda Rusya ve Ukrayna arasında yoğun tartışmaların yaşandığı bir döneme denk geldi. UEFA, ağustos ayında aldığı kararla, Rus futbol ligi sistemine dahil olan üç Kırım takımının maçlarını tanımayacağını bildirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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