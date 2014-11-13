FIFA'dan Katar ve Rusya'ya aklama



Alman hukukçu Hans-Joachim Eckert başkanlığında toplanan FIFA'nın bağımsız etik komisyonu, iddiaları değerlendirdi. Komisyon, Katar ve Rusya'yı rüşvet ve yolsuzluk iddialarından aklarken, 2018 ve 2022 Dünya Kupası için yeniden seçime gidilmesine gerek olmadığına hükmetti.

FIFA Başkanı Sepp Blatter de raporda aklandı. Blatter hakkında rüşvet iddiaları gündeme gelmişti. 1998'ten bu yana FIFA'nın başkanlığını yapan Blatter, 2011'de dördüncü dönem için bu göreve tekrar seçilmişti.

Etik komisyonunun raporunda, bazı yetkililer hakkında ek soruşturmalar açılabileceği belirtildi. Ayrıca bir dizi yapısal reform önerisi dile getirildi. Bunlar arasında FIFA üst düzey yöneticilerinin görev sürelerinin sınırlandırılması da bulunuyor. Haziran ayında düzenlenen FIFA kongresinde bu talep reddedilmişti.