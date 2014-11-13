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Deutsche Welle

FIFA'dan Katar ve Rusya'ya aklama

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) bağımsız etik komisyonu, Katar ve Rusya'nın Dünya Kupası ev sahipliği yarışını kazanmak için yolsuzluk yapmadığına hükmetti.

13 Kasım 2014 15:22


Alman hukukçu Hans-Joachim Eckert başkanlığında toplanan FIFA'nın bağımsız etik komisyonu, iddiaları değerlendirdi. Komisyon, Katar ve Rusya'yı rüşvet ve yolsuzluk iddialarından aklarken, 2018 ve 2022 Dünya Kupası için yeniden seçime gidilmesine gerek olmadığına hükmetti.

FIFA Başkanı Sepp Blatter de raporda aklandı. Blatter hakkında rüşvet iddiaları gündeme gelmişti. 1998'ten bu yana FIFA'nın başkanlığını yapan Blatter, 2011'de dördüncü dönem için bu göreve tekrar seçilmişti.

Etik komisyonunun raporunda, bazı yetkililer hakkında ek soruşturmalar açılabileceği belirtildi. Ayrıca bir dizi yapısal reform önerisi dile getirildi. Bunlar arasında FIFA üst düzey yöneticilerinin görev sürelerinin sınırlandırılması da bulunuyor. Haziran ayında düzenlenen FIFA kongresinde bu talep reddedilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Uluslararası Futbol Federasyonları BirliğiKatarRusya Dünya KupasıHans-Joachim EckertFIFARusyaDünya KupasıBaşkanı Sepp BlatterBlatterDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/sid/NH/HS

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