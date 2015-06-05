FIFA'dan İrlanda'ya sus payı



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, 2010 yılında İrlanda Futbol Federasyonu'na 5 milyon dolarlık ödeme yapıldığını kabul etti. İrlanda 2010 Dünya Kupası Elemeleri'nde, Fransız Thierry Henry'nin eliyle oynadığı pozisyondan sonra gelen golle elenmişti. İrlanda'nın olayla ilgili yaptığı itiraz ise kabul edilmemişti.

FIFA'nın İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan açıklamasında söz konusu meblağın bir stadyum inşası için kredi olarak öngörüldüğü belirtildi.

FIFA'nın açıklamasına akşam saatlerinde İrlanda Futbol Federasyonu'ndan (FAI) itiraz geldi. FAI söz konusu meblağın 5 milyon dolar değil 5 milyon euro olduğunu ve kredi olarak verilmediğini, iki federasyon arasında hukuki bir uzlaşma olduğunu savundu.

İrlanda Futbol Federasyonu Başkanı John Delaney ödemeyle ilgili ayrıntıları perşembe günü İrlanda devlet radyo ve televizyonunda katıldığı bir söyleşide ilk kez kamuoyuyla paylaşmıştı. Delaney ödenen miktar konusunda ise bilgi vermemişti.