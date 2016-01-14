FIFA'dan iki Madrid kulübüne transfer yasağı!

FIFA, Real Madrid ve Atletico Madrid takımlarının 18 yaş altı oyuncuların transferlerindeki usulsüzlük yaptıkları nedeniyle bu iki takıma 2016 yaz ve 2017 kış transfer sezonunda transfer yasağı getirdi.

DHA'nın haberine göre FIFA Disiplin Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre La Liga ekiplerinden Real Madrid ve Atletico Madrid, 18 yaşında altındaki oyuncuların transferlerindeki usulsüzlükler nedeniyle 2 dönem transfer yasağı cezasına çarptırıldı. Bu durumu iki kulübün de kabul ettiği de belirtilirken, 2016 yazındaki ana transfer dönemi ile 2017 kış dönemindeki ara transfer döneminde iki ekip de transfer yapamayacak.

