FIFA'dan hakeme el hareketi yapan Dele Alli'ye 1 maç ceza

Ulsulararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), hakeme maç sırasında 'el hareketi yapan' İngiliz futbolcu Dele Alli'ye bir maç ceza verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, ülkesinin 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovakya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta hakem Clemet Turping'e el hareketi yapan 21 yaşındaki yıldız futbolcu Alli, bir maçtan men edilme ve 5 bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırıldı.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen ve milli takımla 21 maça çıkan Alli, Slovakya maçından sonraki açıklamasında el hareketini hakeme değil, yakın arkadaşı Kyle Walker'a yaptığını iddia etmişti.

F Grubu'nda 20 puanla lider durumda bulunan İngiltere, 5 Ekim'de sahasında Slovenya, 8 Ekim'de de deplasmanda Litvanya ile karşılaşacak.