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Spor

FIFA'dan inanılmaz hata: Milli Takım'ın kalecisi Süleyman Demirel

FIFA resmi internet sitesi, Türkiye-Brezilya maçı haberinde kalede Volkan Demirel yerine Süleyman Demirel'in olduğunu yazdı

13 Kasım 2014 01:57

FIFA'nın resmi internet sitesi, Türkiye-Brezilya maçı haberinde büyük bir hataya imza attı.

A Milli Futbol Takımı'nın Brezilya'ya 4-0 mağlup olduğu karşılaşmaya resmi internet sitesinde yer veren FIFA, büyük bir hataya imza attı.

Haberde, Neymar'ın 20. dakikada Brezilya'yı öne geçiren golünde kalede Volkan Demirel yerine 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel olduğu yazıldı. Dakika 24'te ise Semih Kaya'nın kendi kalesini attığı golün Galatasaray ve Milli Takım'ın efsane ismi Suat Kaya tarafından kaydedildiği belirtildi.

İşte o haber

 

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