FIFA'dan futbolculara ağrı kesici uyarısı

Matt McGrath

BBC Bilim Muhabiri

FIFA'nın baş sağlık uzmanı, bilinçsiz ağrı kesici kullanımının futbolcuların sağlıklarını ve spor kariyerlerini mahvedebileceği uyarısında bulundu.

Doktor Jiri Dvorak'ın verdiği bilgiler, 2010'deki Dünya Kupası finallerine katılan oyuncuların yüzde 40 kadarının maçlardan önce ağrı kesici aldığını gösteriyor.

Doktor Dvorak, 2012 Avrupa Şampiyonası'nın başlamasına üç gün kala futbolculara çağrı yaparak riskin farkına varmalarını istedi.



'Eskiler kötü örnek oluyor'



Dr.Dvorak, BBC'ye yaptığı açıklamada gençlerin, deneyimli oyuncuların kötü örneğini takip ederek, gerekenin çok üzerindeki bir sıklıkla ağrı kesici aldıklarını söyledi.

2010'da futbolcuların yoğun şekilde ağrı kesici kullandıkları gerçeği, FIFA'nın araştırması sonucu ortaya çıktı.

FIFA, takım doktorlarından oyuncuların kullandığı ilaçlar hakkında bilgi vermesini istedi.

Daha önce yapılan benzer çalışmalar uluslararası turnuvalara katılan oyuncuların büyük bölümünün, yoğun şekilde ağrı kesici ve doping etkisi olmayan iltihap ilaçları aldıklarını ortaya koymuştu.



2010'de rekor seviye ulaştı



Ancak 2010'da Güney Afrika'da yapılan dünya kupası finallerindeki kullanımın öncekilerin çok üzerinde olduğu anlaşılıyor.

Bu yeni çalışmaya göre, futbolcuların yüzde 39'u, maçlar öncesinde ağrı kesici ilaç kullandı.

Bazı ülkelerin milli takım oyuncularının kullanımı aşırıya kaçırdığı ve kimi durumlarda maçlardan önce üçer tane ağrı kesici içtikleri söyleniyor.

Ağrı kesiciyi en çok kullanan ülke takımları Kuzey ve Güney Amerika'da bulunuyor.

Doktor Dvorak, bu durumun rahatlıkla "ilaç suistimali" olarak nitelenebileceğini söyledi.

Maç öncesinde ağrı olmadığı durumlarda neden ağrı kesici kullanıldığı yolundaki soruyu yanıtlayan Doktor Dvorak, "sakat oyuncuları en kısa zamanda oynamaya hazırlamaları için, takım doktorlarının üzerindeki baskının bu nedenlerden biri olduğunu" söylüyor.

Uzmanlar, ağrı kesicilerin, özellikle profesyonel sporcular için tehlikeli olabileceğini söylüyor.

Alman milli takımı oyuncularından Jens Nowotny'nin söyledikleri de ağrı kesici kullanımı konusunda baskı bulunduğuna işaret ediyor:

"Kulüpten biri gelip, 'mutlaka oynamalısın, takımın sana ihtiyacı var' dediğinde, sonuç olarak karar sizin. Ancak çevredekilerin baskısını görmezden gelmek zor oluyor."

Almanya'nın Köln kentindeki doping belirleme laboratuvarında yöneticilik yapan Doktor Hans Geyer de, "Alarm zillerini çaldıran bir durum bu. FıFA'yla işbirliği yaparak eldeki verileri teyit edebiliriz" diyor.



Ağrı olduğu için değil, ağrı hissedilmemesi için



Doktor Geyer, "FIFA'nın çalışması, futbolcuların ağrı kesicileri önleyici olarak aldığına işaret ediyor.

Ağrıyı hissetmemek için alıyorlar, bu da gerçekten sağlık açısından son derece özensiz bir davranış" diyor ve sürdürüyor:

"Eğer dokularınızı koruyan uyarı sinyallerini baştan susturursanız, tamiri mümkün olmayan bir tahribata yol açabilirsiniz."

Alman futbolcu Jens Nowotny de, futbolcunun bir numaralı beklentisinin maça çıkmak olduğunu, sakat olmanın yedek kulübesi anlamını taşıdığını ve bir daha geri dönüş olmayabileceği anlamına geldiğini söylüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde de, Amerikan futbolu oyuncuları federasyon aleyhinde dava açtı.

Futbolcular, lig yönetimini güçlü iltihabı önleyici Toradol'un kullanımı ile ilgili politikası nedeniyle suçluyor.

ABD'deki kimi uzmanlar, bu tür ilaçların rahatlıkla erişilebilir olmasının suistimalin önünü açtığını belirtiyor.