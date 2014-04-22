FIFA'dan Cüneyt Çakır'a Avrupa Ligi Yarı Final maçında görev

2014 FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde düdük çalacak FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Portekiz'in Benfica ile İtalya'nın Juventus takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Portekiz'in Lizbon kentindeki do Sport Lisboa e Benfica Stadyumu'nda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmada, Çakır'ın yardımcılıklarını 2014 FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde görev alacak FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek olacak.

Benfica-Juventus karşılaşması, aynı zamanda Cüneyt Çakır'ın uluslararası arenada yöneteceği 87. maç olma özelliğini taşıyor.

Çakır'ın kariyerinde görev aldığı önemli uluslararası turnuva ve karşılaşmalar ise şöyle:

2006-2007 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası

2008-2009 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Yarı Finali

2009-2010 UEFA Avrupa Ligi Yarı Final İkinci Maçı

2011 FIFA U20 Dünya Kupası Grup ve Yarı Final maçları

2011-2012 UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali İkinci Maçı

EURO 2012 Grup ve Yarı Final Maçları

2012 FIFA Dünya Kulüpler Kupası Açılış ve Final Maçları

2013 FIFA U20 Dünya Kupası