-FIFA'DAN ANTALYA'DAKİ İKİ MAÇA İNCELEME LONDRA (A.A) - 06.05.2011 - İngiliz Daily Telegraph gazetesi, FIFA'nın, içinde Antalya'da oynanan iki özel milli maçın da yer aldığı organizasyonlar için soruşturma başlattığını yazdı. Gazetenin haberinde, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) şikeyle mücadele için küresel bir soruşturma başlattığı, incelenecek maçlar arasında Antalya'da oynanan Litvanya-Bolivya ve Bulgaristan-Estonya karşılaşmalarının da yer aldığı kaydedildi. ''Finlandiya'dan Tayland'a... Sahte takımlar, hayalet maçlar ve gözükara penaltı kararları...'' yorumunu yapan gazete, 9 Şubatta Antalya'daki Mardan Stadı'nda oynanan Litvanya-Bolivya ve Bulgaristan-Estonya maçlarındaki 7 golün de penaltıdan atıldığı, ayrıca maçın hakeminin kaçan penaltıyı tekrarlattırdığı bilgisine yer verdi. Macar ve Boşnak hakemlerin yönettiği karşılaşmalarda, Litvanya Bolivya'yı 2-1 yenerken, Bulgaristan ile Estonya 2-2 berabere kaldı. Gazete, maçın hakemlerinin soruşturma için FIFA'nın işbirliği çağrısına da olumlu yanıt vermediğini yazdı.