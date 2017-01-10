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Futbol

FIFA'dan 48 takımlı Dünya Kupası'na onay

Dünya Kupası'na katılan takım sayısı ile ilgili son değişiklik 1998 yılında yapılmış ve takım sayısı 24'ten 32'ye çıkarılmıştı

10 Ocak 2017 22:57

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, 32 takımın katıldığı Dünya Kupaları'nda 2026'dan itibaren 48 takımın yer alması yönünde planları olduğunu açıklaması tüm spor kamuoyunda tartışma yaratırken, olumlu görüş belirten futbol federasyonlarının çoğunlukta olduğu öğrenildi. Birçok spor adamı ise, Dünya Kupası'na katılan takım sayısının artırılmasının kaliteyi düşüreceği yönünde görüş belirtti. 

 

Dünya Kupası artık 48 takımla oynanacak

 

FIFA Konseyi, bugün Zürih'te toplandı ve tüm dünyanın beklediği kararı resmen aldı. FİFA İcra Kurulu üyesi Şenes Erzik'in de hazır bulunduğu toplantıda alınan karara göre; 48 takım 3'erli 16 gruba ayrılacak ve gruplarında 2 sırayı alan 32 takım eleminasyon maçları oynayacak. Böylece kupa boyunca maç sayısı 64'te 80'e çıkacak. 

Organizasyona katılacak takımların dağılımları da şu şekilde olacak;

Avrupa'dan; 16 takım
Afrika'dan; 9 takım 
Asya'dan; 8+1 takım (1'i ön eleme oynayacak)
Güney Amerika'dan; 6 takım
Kuzey Amerika'dan; 6 + 1 takım (1’i ön eleme oynayacak)
Okyanusya'dan; 1 takım
Ev sahibi; 1 takım

Dünya Kupası'na katılan takım sayısı ile ilgili son değişiklik 1998 yılında yapılmış ve takım sayısı 24'ten 32'ye çıkarılmıştı.

 

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