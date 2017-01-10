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BBC Türkçe

FIFA'dan 48 takımlı Dünya Kupası'na onay

FIFA, Dünya Kupası'na 2026'dan itibaren 48 takımın katılmasını kararlaştırdı. Finalistler üçer takımdan oluşacak 16 grupta mücadele edecek.

10 Ocak 2017 16:01

Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası'nda takım sayısının 32'den 48'e çıkarıltılmasına onay verdi. 2026'dan itibaren turnuvada finalistler, üçer takımdan oluşacak 16 grupta mücadele edecek.

FIFA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "FIFA Konseyi, 2026 itibariyle Dünya Kupası'nın 48 takımla, 16 gruptaki üç takım formatıyla oynanmasına oy birliğiyle karar verdi" denildi.

37 üyeli FIFA Konseyi'nin İsviçre'nin Zürih kentindeki toplantısından sonra daha ayrıntılı bir açıklama yapılacağı bildirildi.

Geçen Şubat ayında Sepp Blatter'in yerine FIFA Başkanı seçilen Gianni Infantino, özellikle 221 üyeli FIFA'nın Dünya Kupası'na nadiren katılabilen ya da hiç yer alamayan üyelerinin desteğini alabilmek için turnuvada takım sayısını artırmayı vaat etmişti.

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