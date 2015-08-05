FİFA 2016'ya Türkçe dil seçeneği

Dünyada 25 milyon satan ve en çok oynanan futbol oyunu olan FIFA’da Türkçe dil seçeneği bulunacak. FIFA 2016, Almanya’daki fuarda görücüye çıkarken, bu sene oyunda Türkçe ara yüz olması bekleniyor.

Akşam’ın haberine göre, geçtiğimiz yıl Türkiye Futbol Federasyonu’nun da katkılarıyla oyuna Türk takımlarıda dahil edilmişti. Geçtiğimiz yıl yapılan 3 yıllık anlaşma gereği, Türk takımları FIFA, 2016 ve 2017'de de sanal oyunda yerini alacak.

Bugün oyuna Türkçe dil seçeneğinin de eklendiğinin açıklanmasını beklediklerini ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu Basın Sözcüsü Prof. Dr. Mete Düren, “Bunu talep etmiştik ve kabul edildi” dedi. Oyunun yapımcısı olan EA Sports firması’nın Türk pazarına çok önem verdiğinide belirten Düren, “Biz onlara bir ücret ödemiyoruz bilakis onlar ödüyorlar” dedi.



Gelecek sene oyunda Türkiye'nin payının büyüyeceğinden bahseden Düren, “Seneye yani FIFA 2017’de maçta Türkçe anlatım olmasını bekliyoruz. Ayrıca bu sene girmedi ancak seneye Türkiye’nin önde gelen stadyumlarının da oyuna dahil edilmesini istiyor ve olacağını düşünüyoruz” dedi. Türkçe anlatım için de Türk bir spikerle anlaşılması bekleniyor. Ayrıca Düren taraftarı çok sevindirecek bir yenilikten daha bahsederek, “Kulüplerimize özel Türkçe tezahüratların oyuna eklenmesini istedik. Seneye oyunda bunun da olmasını bekliyoruz” diye konuştu. Oyun eylülde satışa çıkacak.



Düren, “FIFA Ultimate Team modunda her futbolcunun kendi kartı var ve oyuncular para karşılığı ya da puan karşılığı o oyuncuyu takımından alıp kendine özel takım kurabiliyorlar. Bu ligimize olan ilgiyi artırıyor. Çünkü Türk takımlarında dünyaca tanınan ve ilgi gören Emenike, Sneijder gibi oyuncular var” dedi. Düren, bu sezon Van Persie, Podolski, Nani, Mario Gomez, Quaresma, Eto’o gibi futbolcuların oyunda ligimize olan ilgiyi arttıracağını belirtti.



FIFA 16'nın kapağında Milli takım formalı Arda Turan ve Barcelona'dan takım arkadaşı Messi yer alacak.