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Deutsche Welle

FIFA'da bir istifa daha

FIFA Denetim Kurulu Başkanı Domenico Scala, Kongre’den geçen ve FIFA Konseyi’ne geniş yetkiler tanıyan tasarıyı protesto etmek amacıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

14 Mayıs 2016 21:23


FIFA Denetim Kurulu Başkanı Domenico Scala, Kongre'den geçen ve FIFA Konseyi'ne geniş yetkiler tanıyan tasarıyı protesto etmek amacıyla görevinden istifa ettiğini açıklandı.

Söz konusu tasarı FIFA Konseyi'ne bağımsız organlarından herhangi bir yetkiliyi görevinden azletme ya da yerine başka birini atama yetkisini tanıyor. Meksika'da gerçekleştirilen 66. FIFA Kongresi'nde oylanan tasarı 186 'evet' oyuna karşılık bir 'hayır' oyuyla kabul edilmişti.

Scala, tarihindeki en büyük yolsuzluk skandalının ardından önemli bir idari reform sürecine giren FIFA'daki reform çabalarının, Kongre'nin aldığı bu kararla yara aldığını savundu.

Alınan bu kararla FIFA Başkanı Gianni Infantino, Etik Kurulu Başkanı Hans-Joachim Eckert, Etik Kurulu Soruşturma Komisyonu Başkanı Cornel Borbely ve Scala'yı görevden azletme yetkisini elde ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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