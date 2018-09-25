FIFA yılın en iyilerini seçti; işte ödül kazanan isimler

FIFA tarafından 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. Lionel Messi, 2007'den bu yana ilk kez FIFA Yılın En İyi Futbolcusu Ödülü'ne aday gösterilmedi.

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric kazandı. Modric, Cristiano Ronaldo ve Muhammed Salah'ı geride bırakarak ödülü kazanmayı başardı.

Yılın 11'i

FIFA Yılın 11'i açıklandı:

De Gea, Dani Alves, Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Kante, Messi, Mbappe, Hazard, Ronaldo.

Mohamed Salah, Everton'a attığı golle Puskas ödülünün sahibi oldu

En iyi kadın futbolcu ödülünü ABD'nin Orlando Pride takımında forma giyen Brezilyalı Marta aldı.

Yılın teknik direktörü

Fransa milli takımı teknik direktörü Didier Deschamps, yılın teknik direktörü ödülünün sahibi oldu.

Thibaut Courtois, yılın en iyi kalecisi seçildi.

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü, Fransa ekibi Olympique Lyon'un Fransız çalıştırıcısı Reynald Pedros aldı.

FIFA Fair Play Ödülü'nü bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Alman Lennart Thy kazandı. Thy bu ödüle, geçen sezon takımı Venlo'nun PSV ile maç yapacağı gün bir hastaya kök hücre bağışında bulunması nedeniyle layık görüldü.

FIFA Taraftar Ödülü ise Peru taraftarlarına gitti.