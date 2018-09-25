FIFA, yılın en iyilerini açıkladı

Yılın en iyi erkek futbolcusu Luka Modric seçildi

İSTANBUL (DHA) - FIFA Futbol Ödülleri organizasyonu, İngiltere\'nin başkenti Londra\'da düzenlendi.

Yılın en iyilerinin ödüllerine kavuştuğu törende, yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünü Real Madrid\'in Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric kazandı. Mohammed Salah ve Cristiano Ronaldo\'yu geride bırakan Modric, kariyerinde ilk kez bu ödülün sahibi oldu.

Yılın en iyi golünü atan oyuncuya verilen Puskas Ödülü\'nün sahibi ise Everton\'a attığı golle Liverpool\'un oyuncusu Mohammed Salah oldu. Yılın en iyi teknik direktörü Fransa Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna uzanan deneyimli teknik adam Didier Deschamps olurken, Thibaut Courtois ise yılın en iyi kalecisi seçildi. Bu arada Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'da forma giyen Lennart Thy, yılın fair play ödülünü aldı. Yılın en iyi kadın futbolcusu ödülü ise Brezilyalı yıldız Marta\'nın oldu.

FIFA Yılın En İyi 11\'i ise şu isimlerden oluştu:

David De Gea, Daniel Alves, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, N\'Golo Kante, Luka Modric, Eden Hazard, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lionel Messi.