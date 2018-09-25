FIFA Yılın En İyileri Ödülleri'nde kim ne oy kullandı?

FIFA tarafından 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği ödül töreni, Londra'da düzenlendi. Milli takımların teknik direktör ve kaptanları ile gazetecilerin oylarıyla, yılın en iyi oyuncusu Real Madrid'in yıldızı Luka Modric seçildi.

33 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Real Madrid'de görev yapan Juventus'un oyuncusu Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan Muhammed Salah'ı geride bırakarak ödülü kazanırken, gecede kimin hangi futbolcuya oy kullandığı da belli oldu. Kullanılan oylar şöyle:

Luka Modric: Raphael Varane, Cristiano Ronaldo, Antoine

Griezmann

Lionel Messi: Luka Modric, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo: Raphael Varane, Luka Modric, Antoine Griezmann

Mehmet Topal: Luka Modric, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Mircea Lucescu: Luka Modric, Antoine Griezmann, Mohammed Salah

Mehmet Arslan(Medya): Mohammed Salah, Luka Modric, Kylian Mbappe

Henrikh Mkhitaryan: Luka Modric, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo

Eden Hazard: Luka Modric, Raphael Varane, Kylian Mbappe Edin Dzeko: Luka Modric, Mohammed Salah, Cristiano Ronaldo Gary Medel: Luka Modric, Lionel Messi, Antoine Griezmann Harry Kane: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Keviin De Bruyne Manuel Neuer: Eden Hazard, Luka Modric, Raphael Varane Robert Lewandowski: Luka Modric, Raphael Varane, Kylian Mbappe

Martin Skrtel: Luka Modric, Kylian Mbappe, Mohammed Salah

Joachim Löw: Luka Modric, Kylian Mbappe, Eden Hazard

NOT: Oylamada isim sıralaması 5, 3 ve 1 puan şeklinde verilmiştir.

Modric bu ödülü kazanarak, 2008'den bu yana devam eden Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ambargosunu da sonlandırdı. Bu iki oyuncu 10 senelik süre zarfında 5'er kez ödülü evlerine götürme başarısı göstermişti. Messi ve Ronaldo'dan farklı olarak ödül en son 2007 yılında, Brezilyali yıldız Kaka'ya verilmişti.