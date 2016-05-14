FIFA tarihinde ilk kez kadın genel sekreter seçildi

FIFA, Senegalli Fatma Samba Diouf Samoura'yı genel sekreter seçerek tarihinde ilk kez kadın bir üyesini bu göreve getirdi.

Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Centro Banamex'te düzenlenen 66. FIFA Kongresi'nde, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle futboldan 12 yıl men cezası alan Jerome Valcke'nin yerine, genel sekreterlik görevine Senegalli Fatma Samba Diouf Samoura getirildi.

Birleşmiş Milletler'de 21 yıldır görev alan 54 yaşındaki Samoura, FIFA tarihinde genel sekreterliğe getirilen ilk kadın üye oldu.