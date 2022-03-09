FIFA: Polonya, Rusya maçını atlayarak otomatik olarak 2022 Dünya Kupası play-off finalinde oynayacak

Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) sitesinde yapılan açıklamada, Polonya milli takımının otomatik olarak 2022 Dünya Kupası play-off finaline ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, “28 Şubat 2022'de UEFA İcra Komitesi ile birlikte alınan, tüm Rus takımlarının bir sonraki duyuruya kadar FIFA ve UEFA müsabakalarına katılımını askıya alma kararının ardından FIFA Organizasyon Komitesi Bürosu, Polonya milli takımının 29 Mart 2022'de yapılması planlanan İsveç-Çekya maçının galibiyle play-off seri B finalinde karşılaşması yönünde karar aldı” ifadelerine yer verildi.

"Hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız"

Polonya Milli Takımı, Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı Dünya Kupası play-off karşılaşmasında Rusya maçına çıkmayacağını açıklamıştı. Takımın yıldızı Robert Lewandowski de, "Ukrayna'da silahlı saldırganlığın devam ettiği durumda, Rusya ile maç yapmayı hayal bile edemiyorum. Rus futbolcular ve taraftarlar, bundan sorumlu değil, evet ama hiçbir şey olmuyormuş gibi de davranamayız" açıklamasını yapmıştı.