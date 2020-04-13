FIFA: Piyasa 1 Temmuz'da açılmayacak, birden fazla transfer dönemi olabilir

FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero, transfer piyasasının 1 Temmuz'da açılmayacağını söyledi.



FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero, yeni tip Koronavirüs krizinin etkilerinden dolayı diğer yılların aksine 1 Temmuz’da transfer pazarının açılmayacağını duyurdu.



Garcia Silvero, FIFA’nın önceden imzalanmış sözleşmeleri 30 Haziran'dan sonrasına uzatamayacağını ve dolayısıyla oyuncuların da kulüplerinden ayrılabileceklerini dile getirdi. Ancak transfer süreleri değişeceğinden başka bir takıma katılamayacaklarını söyledi.

Silvero, ayrıca birden fazla transfer dönemi olabileceğini de sözlerine ekleyerek, "Her ligin başlangıcına ve sonuna bağlı olarak belirlenecek bir süreç düşünülüyor" açıklamasını yaptı.