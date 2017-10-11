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Deutsche Welle

FIFA, Pakistan Futbol Federasyonu'nun üyeliğini askıya aldı

FIFA, Pakistan Futbol Federasyonu'nu, milli takımını ve kulüplerini tüm uluslararası karşılaşmalardan geçici olarak men ettiğini açıkladı.

11 Ekim 2017 17:48

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Pakistan Futbol Federasyonu'nu, milli takımını ve kulüplerini her türlü uluslararası karşılaşmadan geçici olarak men etti.

FIFA, Pakistan hükümetinin Futbol Federasyonu'nun iç işlerine müdahale ettiği ve federasyonun bağımsızlığını kaybettiği gerekçesiyle bu yönde karar aldığını belirtti.

FIFA, Pakistan Futbol Federasyonu'nun ofislerini ve banka hesaplarını yeniden kendi kontrolüne almasıyla birlikte cezanın kaldırılacağını da duyurdu. Federasyonların iç işlerine dışarıdan müdahalenin FIFA yönetmeliklerine aykırı olduğunu belirten Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği; yönetmeliklere göre, federasyonların iç işlerini bağımsız bir biçimde yerine getirmeleri gerektiğini hatırlattı.

FIFA'nın kararı nedeniyle Pakistan Futbol Federasyonu Başkanı Makhoom Syed Faysal Saleh Hayat'ın Asya Futbol Konfederasyonu'ndaki görevinin de askıya alınması gerekiyor. Saleh Hayat hem Asya Futbol Konfederasyonu İcra Komitesi üyesi, hem de hukuk komisyonunun başkanı.

AP/dpa,ÇA/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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