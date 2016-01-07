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Spor

FIFA Ocak ayı dünya sıralaması açıklandı

Belçika’nın birinci olduğu sıralamada ilk on değişmedi

07 Ocak 2016 19:10

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) Ocak ayı dünya sıralaması açıklandı. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan sıralamaya göre, Türkiye 933 puanla 21. sıradaki yerini korudu.

Sıralamada ilk on değişmezken, Belçika 1494 puanla ilk sırada, Arjantin 1455 puanla ikinci, EURO 2016 finallerindeki rakiplerimizden İspanya ise 1370 üçüncü sırada yer buldu.

10 Haziran 2016'da başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu’nda mücadele edeceğimiz ülkelerden Hırvatistan 958 puanla 18. sırada, Çek Cumhuriyeti ise 860 puanla 26. sırada bulunuyor.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

1. Belçika (1494)

2. Arjantin (1455)

3. İspanya (1370)

4. Almanya (1347)

5. Şili (1269)

6. Brezilya (1251)

7. Portekiz (1219)

8. Kolombiya (1211)

9. İngiltere (1106)

10 Avusturya (1091)

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