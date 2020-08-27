FIFA'nın "En tutkulu taraftar" anketini Fenerbahçe kazandı: "Bizimle aynı cümlede dahi olamazsınız!"

FIFA'nın sosyal medya üzerinden yaptığı "Hangi takım daha tutkulu taraftarlara sahip?" anketinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı geriden bıraktıktan sonra sarı kırmızılı takıma göndermede bulunan bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Bir milyon 574 bin 203 kişinin oy kullandığı ankette katılımcıların yüzde 57.3'ü Fenerbahçe'nin daha tutkulu taraftarlara sahip olduğunu söylerken, Galatasaray yüzde 42.7'de kaldı.

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından anketin sonuçlanmasının ardından "Konu gerçek bağlılık ve aidiyetse bizimle aynı cümlede dahi olamazsınız!" şeklinde bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Herkes haddini bilecek" yazılı bir bayrağa yer verildi.

Galatasaray dün ankette öne geçtiklerinde "Herkes rütbesini bilecek" yazılı bir paylaşım yapmıştı.