FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'i 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen turnuvadaki yarı final maçında, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Al-Hilal ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea karşı karşıya geldi.
2012 finalisti Chelsea, başkent Abu Dabi'deki Muhammed bin Zayed Stadı'nda oynanan müsabakayı, Romelu Lukaku'nın 32. dakikadaki golüyle kazandı.
Chelsea, 12 Şubat Cumartesi günü oynanacak finalde Palmeiras ile karşılaşacak.
2012'deki finalde Chelsea, Corinthians'a 1-0 mağlup olmuştu.
Önceki turnuvada ise Bayern Münih, Meksika'nın Tigres takımını 1-0 yenerek kupayı 2. kez müzesine götürmüştü.