FIFA kararını verdi; Al Ahli kulübü, Josef de Souza'ya 4 milyon 700 bin euro ödeyecek

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, eski kulübü Al Ahli ile olan davasını kazandı. FIFA, Suudi Arabistan Kulübü'nün Souza'ya 4 milyon 700 bin euro ödemesine karar verdi.

FIFA, Josef de Souza'yı haklı buldu. Uyuşmazlık Kurulu, Al Ahli Kulübünün Brezilyalı futbolcuya 4 milyon 700 bin euro ödemesine karar verdi.

Souza, ödemelerini alamadığı gerekçesiyle Suudi Arabistan kulübü ile sözleşmesi feshetmiş ve sezon başında Beşiktaş ile anlaşmıştı.

Al Ahli kulübü, 32 yaşındaki oyuncunun haksız fesih gerçekleştirdiğini iddiası etmiş ve 16 milyon 366 bin euro tazminat talebiyle FIFA'ya başvurdu.

Görülen dava sonucunda Josef de Souza'nın haklı fesih gerçekleştirdiğini hükmeden FIFA, Beşiktaş'ın da transferde kusuru olmadığını açıkladı.

FIFA Uyuşmazlık Kurulu, Al Ahli'nin Brezilyalı oyuncuya yapılmayan ödemeler ve sözleşme şartlarını karşılığı olarak 4 milyon 700 bin euro ödemesine karar verdi.

Karara itiraz eden Suudi Arabistan ekibi, gerekçeli kararın taraflara ulaşmasının ardından davayı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyacak.

Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Souza, bu sezon siyah beyazlı takımla çıktığı 26 maçta 2 gol attı, 3 asist yaptı.