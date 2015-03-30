FIFA, Izet Hajrovic davasında kararını verdi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Galatasaray ile Izet Hajrovic arasındaki davada, 23 yaşındaki oyuncunun başvurusunu haksız buldu. Boşnak oyuncunun, 4 milyon 750 bin Euro'luk tazminat talebi reddedildi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Izet Hajrovic'in, FIFA nezdinde sarı-kırmızılı kulüp aleyhine açtığı dava sonuçlandı. Galatasaray, Boşnak futbolcuya 92 bin Euro tazminat ödeyecek.

Galatasaray Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, "FIFA Uyuşmazlık Çözüm Komisyonu, Hajrovic'e sadece 92 bin 500 Euro tazminat ödenmesine hükmetti. Buna ilaveten, oyuncunun bakiye alacağı olarak da 7.699 EURO gibi düşük bir rakam ödeyeceğiz. Burada Galatasaray'ın konudaki haklılığı net olarak ortaya çıktı. Bundan sonra oyuncunun CAS'a gitme şansı olsa da, biz de Galatasaray olarak hukuken bu işin peşini bırakmayacağız. Neredeyse herkesin 'kayıp' gözüyle baktığı 5 milyon EURO'ya yakın bir meblağ, Kulübümüzden çıkmayacak" şeklinde konuştu.

Bonservisine 3.5 milyon Euro ödendi

Grasshopper'dan Ocak 2014'te 3.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında transfer edilen Hajrovic, maaşının zamanında ödenmediği gerekçesiyle Türkiye'den ayrılmış ve Bundesliga ekibi Werder Bremen'e imza atmıştı.