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FIFA gecesinde 'Sylvie' fırtınası

FIFA'nın galasında sunucu olarak görev yapan Sylvie Van Der Vaart konukların gözlerini kamaştırdı.

14 Ocak 2009 02:00

FIFA'nın Zürih Opera Salonu'ndaki galasında sunucu olarak görev yapan Sylvie Van Der Vaart konukların gözlerini kamaştırdı.

Sylvie Van Der Vaart fotoğrafları - FOTOGALERİ

Kalabalık ve seçkin davetli gurubuna takdim edilen ödül törenini ünlü sunucular İsviçreli Rainer Maria Salzgeber ile Hollandalı Sylvie Van Der Vaart sundu.

2003 yılında Holanda'da en seksi kadın seçilen Sylvie Van Der Vaart sahneye yeşil bir tuvaletle çıkarken güzel ve seksi sunucu bütün dikkatleri üzerinde toplamayı başarırken galaya da damgasını vurdu.

İsviçre basını ve dünyanın ünlü ajansları Sylvie Van Der Vaart'ın güzelliğini ve sahnedeki rahat tutumunun yanında mükemmel ingilizcesiyle ve çekiciliği ile bütün izleyicileri ve ekran başındakileri adeta büyüledi diye görüş belirttiler.

Sylvie, İspanya'nın Real Madrid kulübünde oynayan Hollandalı futbolcu Rafael Van Der Vaart'ın eşi.

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