FIFA Garcia Raporu'nu açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA'nın eski Etik Kurulu Soruşturma Komisyonu Başkanı Michael Garcia'nın Rusya'nın 2018 ve Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası adaylık süreçleri ile ilgili olarak hazırladığı rapor, Alman Bild gazetesinde sızmasının ardından FIFA'nın web sitesinde yayınlandı.

Garcia Raporu olarak da bilinen ve 2014 yılında yazılan rapora göre, Rusya ve Katar'ın adaylık sürecinde yolsuzluk ya da rüşvete karıştığına dair yeterli kanıt bulunmasa da FIFA yöneticileri arasında bulundukları konumdan fayda sağlamanın yaygın bir davranış olduğu belirtildi.

430 sayfalık raporda oy kullanan yetkilileri etkilemek için yapılan sayısız girişimden bahsedilmesine rağmen Katar ya da Rusya'nın turnuvaları düzenleme haklarının ellerinden alınması yönünde bir öneride bulunulmadı.

Katar'dan yapılan açıklamada 2022 Dünya Kupası organizatörlerinin rapordan memnuniyet duyduğu belirtilerek raporun sonuçlarının Doha'nın adaylığının geçerliliğini teyit ettiği aktarıldı.

FIFA web sitesinden yapılan açıklamada, yeni Etik Kurulu Soruşturma Komisyonu Başkanı Maria Claudia Rojas ve Adalet Komisyonu Başkanı Vassilios Skouris'in yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla raporun yayınlanmasına karar verdiği belirtildi.

Eski Etik Kurulu Soruşturma Komisyonu Başkanları Cornel Borbély ve Hans-Joachim Eckert'in görevdeyken raporun yayımlanmasına her zaman karşı çıktıkları belirtildi.

FIFA İcra Kurulu'nun Katarlı eski üyesi Muhammed Bin Hammam'ın 2022 Dünya Futbol Şampiyonası'na Katar'ın ev sahipliği yapabilmesi için FIFA üyelerine rüşvet verdiği iddia edilmiş, organizatörler ve Bin Hammam da rüşvet iddialarını kabul etmemişti. FİFA, bu iddialar üzerine Etik Komisyonunu devreye sokmuştu.

Reuters/DW/SSB/HS

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