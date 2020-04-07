FIFA futbolcu sözleşmeleriyle ilgili kararını açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.

Çin'den dünyaya yayılan ve hayatı neredeyse durduran yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle etkilenen oyuncu sözleşmeleri ve transfer sistemi ile ilgili çalışmalarını sürdüren FIFA, bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrası aldığı kararları paylaştı.

FIFA Konseyi tarafından alınan karara göre, sezon sonu sona erecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar uzatılacağı bildirildi.

Gelecek sezona ilişkin sözleşmelerin ise sözleşmenin başlangıç tarihi yerine liglerin başlayacağı tarihten itibaren geçerli olacağı ifade edildi. Ayrıca kulüp ve futbolcuların bir araya gelerek maaş indirimi veya ertelemesi konusunda anlaşmaları önerildi. Bu anlaşmanın sağlanmaması durumunda ise FIFA'nın tarafların ekonomik durumlarını değerlendirerek karar vereceği vurgulandı.