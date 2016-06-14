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Spor

FIFA Eski Başkanı Sepp Blatter: Kura çekimlerinde sıcak ve soğuk top hilesi yapıldı

"Bir Avrupa organizasyonuydu ve hileyi de organize eden bir İtalyan takımıydı"

14 Haziran 2016 20:14

1998 ve 2016 yılları arasında FIFA başkanlığını yürüten ve rüşvet aldığı gerekçisiyle görevinden alınan Sepp Blatter, kura çekimleri sırasında sıcak ve soğuk top kullanılarak hile yapıldığını itiraf etti.

Arjantin'in popüler gazetelerinden La Nacion'a konuşan Sepp Blatter, kura hilesinin bir Avrupa organizasyonunda yapıldığını belirtirken, hangi turnuvada ve ne zaman gerçekleştiğine dair detay vermedi.

Yöntemin ise Türkiye'de de bir dönem konuşulan "kura sırasında sıcak ve soğuk top kullanma" tekniğine dayalı olduğunu ifade etti.

Gazetenin, "Milyonlarca insanın canlı olarak izlediği bir kura çekimi sırasında gerçekten hile yapılması mümkün mü?" sorusuna "Evet gözlerimle gördüm!" şeklinde yanıt veren Blatter, sözlerine şöyle devam etti; "Bir Avrupa organizasyonuydu ve hileyi de organize eden bir İtalyan takımıydı. Daha önceden sıcak ve soğuk olarak belirlenmiş topların kura sırasında çekildiğini görebilirdiniz. Ben de buna şahsen tanık oldum"



"Ben hiçbir zaman kura çekmedim"


80 yaşındaki futbol adamı, kendisinin böyle bir hileye asla karışmadığının  altını çizerek, "Diğer başkanların aksine ben, hiçbir zaman kura çekimlerinde bulunmadım. Onlar ise kaseden topları bizzat kendi elleriyle alıp kura çektiler. Görevim süresince asla suç işlemedim, bu konuda vicdanım oldukça rahat" ifadelerini kullanarak kendini savunmaktan da geri kalmadı

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