FIFA En İyiler Ödülleri'nin finalistleri açıklandı

2020 FIFA En İyiler Ödülleri için yarışacak finalistler belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, farklı kategorilerdeki ödüller için yarışacak adayların sayısı, 25 Kasım-9 Aralık tarihlerinde milli takımların teknik direktör ve kaptanları ile basın mensupları arasından seçilmiş bir grubun yanı sıra halkın da katıldığı oylama sonucunda 3'e düşürüldü.