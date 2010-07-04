FİFA dünyanın en iyi takımlarını açıkladı

T24 - Dünyanın en iyi futbol takımları sıralamasında ilk 100 takım içinde bulunan Galatasaray 25, Fenerbahçe ise 30. sırada yer aldı.



Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu’nun (IFFHS), 1 Temmuz 2009 ile 29 Haziran 2010 tarihleri arasındaki maçları baz alarak yaptığı değerlendirmede, geçen ay 26. sırada bulunan Galatasaray, 200 puanla 25. sıraya, 31. durumdaki Fenerbahçe ise 193.5 puanla 30. basamağa yükseldi.



Değerlendirmede ilk 100’de Galatasaray ve Fenerbahçe dışında Türk takımı yer almazken, Trabzonspor 102.5 puanla 141’incilikten 139. sıraya çıktı. Geçen ay 185. sırada bulunan Beşiktaş ise 90 puanla 180. sıraya çıktı.



Turkcell Süper Lig’in şampiyonu Bursaspor’un 81.5 puanla 225’inci olduğu değerlendirmede, Antalyaspor ise 65.5 puanla 340. sırada yer aldı.





Inter ve Barcelona ilk sırada



Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Inter, geçen ay olduğu gibi bu ay da Barcelona ile birlikte sıralamada birinciliği paylaştı.



İtalyan ekibi, Barcelona ile birlikte 297 puanla ilk sıradaki yerini korudu.



Şampiyonlar Ligi finali oynayan Almanya’nın Bayern Münih takımı ise bir basamak yükselerek 257 puanla 3. sıraya yerleşti.





