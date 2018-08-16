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Spor

FIFA Dünya sıralaması açıklandı

A Milli Futbol Takımı 38'inci sıradaki yerini korudu İSTANBUL / DHA Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ağustos ayı dünya sıralamasını açıkladı

16 Ağustos 2018 15:24

A Milli Futbol Takımı 38\'inci sıradaki yerini korudu

İSTANBUL / DHA

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ağustos ayı dünya sıralamasını açıkladı.
Milli takımlar, dünya sıralaması değişen puan hesaplamalarının ardından ilk defa açıklanırken, A Milli Takımımız, 38\'inci sıradaki yerini korudu.
FIFA Dünya Kupası\'nın son şampiyonu Fransa, 6 sıra yükselerek lider oldu. Bir önceki sıralamada ikinci sırada yer alan Brezilya üçüncü sıraya gerilerken, üçüncü sıradaki Belçika ise bir sıra yükseldi ve ikinci oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 20 Eylülde açıklanacak.
Sıralamada ilk 10\'a giren ülkeler şöyle:
Sıra    Takım    Puan    Değişim
1    Fransa        1726         +6
2    Belçika       1723         +1
3    Brezilya      1657         -1
4    Hırvatistan 1643        +16
5    Uruguay    1627         +9
6    İngiltere    1615          +6
7    Portekiz    1599          -3
8    İsviçre      1597          -2
9    İspanya    1580         +1 
10  Danimarka    1580    +3
 

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