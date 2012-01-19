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Yaşam

FIFA Dünya Kupası'nda statta bira istiyor

FIFA, 2014'te Brezilya'da yapılacak Dünya Kupası'ndaki tüm maçlarda bira satılması gerektiğini açıkladı.

19 Ocak 2012 02:00

T24 - FIFA, 2014'te Brezilya'da yapılacak Dünya Kupası'ndaki tüm maçlarda bira satılması gerektiğini açıkladı.



FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke, Brezilya'da kongrenin ele aldığı Dünya Kupası Yasası'nda bira satılması hakkına da yer verilmesi gerektiğini söyledi. Brezilya'da stadyumlarda alkollü içki satılması yasak. Ülkenin sağlık bakanı da kongreye yasağın kaldırılmaması çağrısında bulundu.

Bira şirketi Budweiser FIFA'nın en büyük sponsorlarından biri. Valcke, uzun süredir çıkması beklenen Dünya Kupası yasası konusunda baskı yapmak için Brezilya'da.

FIFA, tasarının oylamasının alkol satışı konusundaki tartışma nedeniyle gecikmesinden rahatsız.
Brezilya hükümeti, öğrenci ve yaşlılar için ucuz biletler ve Dünya Kupası sponsorlarının mark haklarının korunması talepleri konularında da FIFA'yla sorunlar yaşıyor.


'Müzakere etmeyeceğiz'

Valcke, Rio de Jenario'da yaptığı basın toplantısında da Brezilyalı yetkililere yüklendi.

Valcke, "Alkollü içkiler FIFA Dünya Kupası'nın bir parçası. Dolayısıyla bu olacak. Sözlerim kulağa biraz küstahça gelecekse özür dilerim, ama bu müzakere edeceğimiz bir konu değil" dedi.

Brezilya'da stadyumlarda alkol satışı, taraftarlar arasındaki şiddet olaylarına engel olmak için 2003'te yasaklanmıştı.

Valcke, Brezilyalı yetkililerle turnuvanın detayları hakkında yaptıkları görüşmelerin de yavaş ilerlediğinden şikâyet etti.

Valcke Brezilya ziyareti sırasında maçların yapılacağı 12 stadyumu da ziyaret etti.

FIFA Genel Sekreteri, inşaatların hızını eleştirirken, altyapının da ziyaretçileri ağırlayacak düzeye gelmediğinden şikâyet etti. (BBC Türkçe)


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