FIFA'dan transfer piyasasını sarsacak karar; menajer komisyonlarına sınırlama!

FIFA, menajerlerin transferlerden aldığı komisyona sınırlama getirmeye hazırlanıyor. Üzerinde çalışılan kuralla birlikte futbolcunun temsilcileri yüzde 6'dan fazla komisyon alamayacak.

FIFA'nın hayata geçirmek istediği transfer kuralı düzenlemesi futbol dünyasında büyük tartışmalara yol açabilir.

1 Temmuz 2022'den itibaren uygulanması önerilen yeni kural aracıların, avukatların, aile üyelerinin veya diğer menajerlerin transferlerden milyonlarca euro kazanmasını önlemeyi amaçlıyor.

Hali hazırda transferlerde FIFA'nın anlaşmanın değerinin yüzde 3'ünü geçmemelerini önermesine rağmen, transferlerde menajerlerin aldığı komisyonlara karşı bir yasa yok.

Geçen sezonki rakamlar, menajerler tarafından 450 milyon euro kazanıldığını gösteriyor.

FIFA transferde ne planlıyor?

FIFA, komisyon miktarlarında toplam tutarı açıklarken, İngiltere Federasyonu her bir menajerin ne kadar kazandığını paylaşıyor.

2015 yılında FIFA, menajerler grubuyla ilişkisini sonlandırdığından beri federasyonlar kendi kararlarını ve önlemlerini oluşturmakla yükümlü oldu. Bu kontrolü yeniden kazanmak isteyen FIFA, tüm komisyon ödemelerini yönetecek olan "Clearing House" adlı yeni bir organizasyon üzerinde çalışıyor.

Yeni oluşumla birlikte transfer komisyonlarında toplam ücretin yüzde 6'sını geçmemesini sağlamak için kulüpler artık doğrudan menajerlere ödeme yapmayacak. Bu kural, kulüplerin komisyonları FIFA'ya ödemesini sağlayacak ve daha sonra para aracı menajerlere tahsis edilecek.

FIFA, ayrıca "Clearing House" ile birlikte sözleşmeler üzerinde daha fazla kontrol hedefliyor.

Plananlan düzenlemeyle örneğin ünlü menajer Mino Raiola, Erling Haaland gibi bir oyuncunun transferinden 20 milyon Euro kazanabilirken şimdi 6 milyon euro kazanabilecek.

Bu bağlamda yaz transfer dönemine yetişmesi planlanan uygulama öncesi menajerler, Ocak ayında futbolcularına yeni bir adres bulmak için hevesli davranabilir.

Komisyonlar nasıl işliyor?

FIFA'nın 'komisyonun transfer bedelinin yüzde üçünü aşmaması' yönündeki tavsiyesine rağmen, mevcut transfer sisteminde komisyonları limitleyen kesin bir kural bulunmuyor.

Ancak FIFA'nın 'yüzde üç' tavsiyesine uyulduğunu söylemek zor. Sadece geçen sezon gerçekleşen transferlerde menajerlerin cebine giren toplam miktar 450 milyon euroydu.

FIFA sadece toplam miktar açıklamakla yetinirken, İngiltere Futbol Federasyonu her menajerin ne kadar para kazandığını detaylı bir şekilde açıklıyor.

'Football Family' isimli menajerlik grubuyla bağını 2015'te koparan FIFA, bu tarihten itibaren yerel federasyonlara kendi kurallarını belirleme yetkisi verdi.

Bu nedenle transferde yaşanan çözümsüzlükler üzerindeki yasal yaptırım hakkını kaybeden FIFA, kulüpler ile oyuncular arasındaki anlaşmalara müdahale edemiyor.

FIFA kontrolü tekrar ele almak istiyor

FIFA, komisyon sistemini yönetecek yeni bir yapı oluşturarak, yapılacak tüm ödemelerin bu yapının kontrolüne girmesini planlıyor.

Plana göre; kulüpler transferlerden doğan komisyon bedellerini FIFA'ya ödeyecek. Ardından FIFA, yeni kurduğu sistem aracılığıyla bu parayı menajerlere aktaracak.

Kulüplerin doğrudan menajerlere ödeme yapmayacak olması sayesinde, FIFA yüzde altı kuralının çiğnenmesini engellemiş olacak.

Anlaşmazlık büyüyebilir

Menajerler uygulamanın komisyonlara getireceği üst limit nedeniyle bu değişikliğe şiddetle karşı çıkıyor.

Örnek vermek gerekirse, Raiola, 100 milyon euro'luk olası bir Erling Haaland transferinden 20 milyon euro kazanabilecekken, yeni kural bu miktarı altı milyon euro'ya düşürecek.

Menajerler, taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre bonservis bedeli ya da oyuncunun maaşı üzerinden farklı oranlarda komisyon alabilecek. Ancak toplamda alınan komisyon yüzde altı limitini aşamayacak.

Yasal değil iddiası

Uygulamanın yasal olmadığını öne süren menajerler, FIFA'nın geri adım atmaması halinde konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor. Avrupa ülkelerinden birinde açılacak dava, süreci Avrupa Birliği'nin vereceği karara kadar götürebilir.

Menajerlerin iddiası söz konusu kuralın serbest piyasa ve serbest dolaşım kanunlarını aykırı olduğu yönünde.

Kısa vadede nasıl etkileyebilir?

Kuralın gelecek yaz yürürlüğe girme ihtimali, Ocak ayı transfer döneminin daha hareketli geçmesine neden olabilir.

Menajerlerin düşecek komisyonlardan mümkün olduğunca az etkilenmek için, transfer hamlelerini bir an önce gerçekleştirmeye çalışması akla yakın bir ihtimal. (GOAL Türkiye)