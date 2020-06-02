FIFA'dan kulüplere ve federasyonlara 'George Floyd' çağrısı: Futbolculara ceza vermeyin

FIFA, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyah George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine sahada tepki gösteren futbolculara ceza verilmemesi için kulüplere ve organizatörlere çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada, futbol paydaşlarının yaşanan durumun trajik yönünü göz ardı etmemesi gerektiği belirtilerek, "FIFA, konunun ne kadar hassas olduğunun farkında. George Floyd'un başına gelen trajik olay nedeniyle ona sahada destek vermek isteyen futbolcuların endişelerini de anlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Kulüplere ve organizatörlere seslenen FIFA, "Oyunun kuralını belirleyen ve yöneten tarafların, futbolculara ceza verilmesi konusu gündeme geldiğinde ortak sağduyu ve olayın içeriğinin hassaslığını göz önüne almasını istiyoruz" uyarısında bulundu.