T24 LogoT24 Logo
Spor

FIFA'dan federasyonlara 1,5 milyar dolarlık destek

25 Haziran 2020 22:04

FIFA, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla 1,5 milyar dolarlık destek paketi açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, üye ülke federasyonlarına ekonomik destek sağlamak için yeni kararlar alındığı belirtildi.

Federasyonlara birer, konfederasyonlara 2'şer milyon dolar hibe edileceği, kadın futbolunda kullanılmak üzere ek olarak 500'er bin dolar verileceği kaydedildi.

Ayrıca, her federasyona gelirlerinin yüzde 35'i oranında faizsiz kredi sağlanacağı ve FIFA'nın toplam desteğinin 1,5 milyar doları bulacağı ifade edildi.

ETİKETLER

fifafifa destek paketififa federasyon destekfederasyonlara 15 milyar dolar destek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24