FIFA, bir futbol turnuvasını daha erteledi

FIFA; Euro 2020, Copa America, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi de dahil olmak üzere neredeyse tüm majör futbol organizasyonlarının ertelenmesinin ardından 2021 yazında değişen formatıyla ilk kez oynanması planlanan Kulüpler Dünya Kupası’nı askıya aldı.

Askıya alma kararında Euro 2020 ve Copa America’nın 2021 yazına ertelenmesi etkili oldu. Yeni formata göre 24 takımın katılım sağlayacağı ve dört yılda bir oynanması plananan Kulüpler Dünya Kupası’na Çin’in sekiz farklı şehri ev sahipliği yapacaktı.

Gianni Infantino’nun fikri olarak yeniden düzenlenen ve daha geniş bir katılımla oynanması planlanan turnuvaya Avrupa’dan 8, Güney Amerika’dan da 6 takım katılacak. İlerleyen tarihlerde turnuvanın ne zaman gerçekleştirileceğinin açıklanması bekleniyor.