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FIFA BAŞKANLIK SEÇİMİ BUGÜN YAPILACAK ZÜRİH (A.A)

01 Haziran 2011 15:17

-FIFA BAŞKANLIK SEÇİMİ BUGÜN YAPILACAK ZÜRİH (A.A) - 01.06.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), başkanlık seçiminin bugün yapılacağını açıkladı. Açıklamada, seçimin ertelenmesine yönelik talebin, FIFA'nın Zürih'te yapılan 61. kongresinde oya sunulduğu ve 208 delegeden 172'sinin, seçimin bugün gerçekleştirilmesinden yana fikir beyan ettiği belirtildi. İngiltere Futbol Federasyonu, yolsuzluk skandallarıyla çalkalanan FIFA'daki başkanlık seçiminin ertelenmesini talep etmişti. Seçime, mevcut başkan Sepp Blatter tek aday olarak giriyor. Asya Futbol Konfederasyonunun yetkileri elinden alınan başkanı Muhammed Bin Hammam, adının skandala karışması üzerine adaylığını geri çekmişti.

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