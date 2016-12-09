FİFA Başkanı: Tacize sıfır tolerans

Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) Başkanı Gianni İnfantino, İngiliz futbol kulüplerindeki istismar ve cinsel taciz skandalında suçlulara ‘sıfır tolerans' gösterilmesini istedi. FİFA İcra Komitesinin Singapur'daki toplantısında konuşan İnfantino, "Sadece futbolcuların değil, herkesin hayatında çocuk tacizi kadar kötü bir şey olamaz, skandal ciddiye alınmalıdır” dedi. Çok sayıda İngiliz futbol kulübünde çocukların istismar edildiği ortaya çıkmıştı.

En az 55 kulübün adının karıştığı skandal yıllar önce patlak vermiş ve 1980 ve 90'lı yıllarda aralarında millilerin de bulunduğu çok sayıdaki genç futbolcunun antrenörleri ve ‘yetenek avcıları' tarafından istismar edildiği öğrenilmişti. FİFA Başkanı İnfantino "suçu sabit görülen faillerin futbolla ilişkilerinin kesilip işledikleri suçun hesabını vermeleri gerektiğini" söyledi. İnfantino bu tür olayların tekerrür etmemesi için gereken önlemlerin alınmasını istedi.

Genç yaşta kulübün yetenek avcısı Eddie Heath tarafından taciz edilen eski Chelsea oyuncusu Gary Johnson kulübün kendisine daha fazla tazminat ödemesi gerektiğini söyledi. Chelsea Kulübü, 1980'lerde ölen Heath ile aralarında geçenleri sır olarak saklaması için 2015 yılında Johnson'a 63 bin 850 dolar ‘sus payı' ödemişti. Chelsea yönetimi Johnson'dan resmen özür dilediklerini duyurdu.

Johnson ise BBC'ye verdiği demeçte aldığı tazminatın çektiği acı ve üzüntülerin karşılığı olamayacağını belirterek, "Çocukluğum çalındı. Çocukluğumu bana hiçbir zaman geri veremezler” dedi. Gary Johnson, Chelsea'dan daha fazla tazminat mı istediği şeklindeki soruyu yanıtlarken "daha iyi bir hayat sürdürebilmek için daha fazlasını hak ettiğini ve kulüp yöneticileri tarafından köşeye sıkıştırılıp, kendisine 63 bin dolarlık tazminatı alabilmesi için senet imzalatıldığını" söyledi.

İngiliz kulüplerinde taciz salgını

Londra emniyetinden yapılan açıklamada kulüpler hakkındaki eski suçlamalarla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi, ancak skandala kaç kulübün karışmış olabileceği açıklanmadı. Futbol kulüplerinin genç takımlarıyla ilgili taciz suçlamalarını değerlendirmek üzere başkent polisinde 21 kişilik özel bir ekip kuruldu. Şimdiye kadar, gençliğinde cinsel tacize uğratıldığı gerekçesiyle yüzlerce futbolcunun suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. İngiltere Futbol Federasyonu da skandalın aydınlatılması için kendi bünyesinde çalışma başlattı.

Leicester City ve Aston Villa kulüplerinin adı da taciz skandalına karıştı. Genç futbolculara sarkıntılık ettiği öne sürülen yetenek avcısı Ted Langford her iki kulüp hesabına da çalışmıştı. Hayatta olmayan Langford 1970 ve 80'lli yıllarda 4 genç futbolcuyu taciz etme suçundan 2007 yılında hapse mahkûm edilmişti. Leicester City ve Aston Villa kulüplerinin sözcüleri skandalın aydınlatılması için resmi makamlarla tam işbirliği yaptıklarını ve kulüp mensuplarına yöneltilen suçlamaların 30 yıl öncesine dayandığını duyurdular. Genç takım elemanlarının kulüp mensupları tarafından tacizi skandalına karışan kulüpler arasında Southampton da bulunuyor.

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DW/AFP/AG/HS