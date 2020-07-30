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Spor

FIFA Başkanı Infantino hakkında soruşturma başlatıldı

30 Temmuz 2020 16:47

FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında rüşvet ve yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

İsviçre’de özel olarak görevlendirilen savcı Stefan Keller’ın yürüttüğü soruşturmada, Infantino ile İsviçre Başsavcısı Michael Lauber arasındaki ilişki incelenecek.

2015’te başlatılan FIFA’daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının başında yer alan Lauber geçen hafta istifası etmişti. Infantino da, hakkında yolsuzluk iddiaları çıktığı için istifa etmek zorunda kalan Sepp Blatter’in yerine 2016’da FIFA Başkanı seçilmişti.

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