FIFA Başkanı Gianni Infantino: Dünya Kupası süresini iki yılda bir değiştirme planına karşı çıkanlar korkak

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlemesine karşı çıkanları korkaklıkla suçladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası sıklığını iki yılda bir değiştirmeye karşı çıkanları, değişimden korkmakla ve Afrika Konfederasyonu’nun bu planı desteklediği için yüksek statülerini korumak istemekle suçladı. Infantino, mevcut dört yıllık döngüyü değiştirme planına karşı çıkan Avrupa ve Güney Amerika'daki konfederasyonların, sporun zirvesinde oldukları için işlerin değişmesini istemediklerini söyledi.

Kahire'deki Afrika Futbol Konfederasyonu kongresinde konuşan Infantino;

“Afrika ülkeleri burada oybirliğiyle Dünya Kupası süresini iki yılda bir değiştirme planını destekleyen bir karar için oy kullandı. Bu fikre karşı çıkanlar en tepedekiler. Hayatın her alanında reformlar ve değişimler oluyor, tepedekiler hiçbir şeyin değişmesini istemiyor çünkü onlar tepedeler. Ve belki bir şey değişirse liderlik pozisyonlarının risk altında olacağından korkuyorlar. Bunu anlıyoruz ve zirveye ulaşmada bu kadar başarılı oldukları için onlara iltifat ediyor ve alkışlıyoruz. Ama aynı zamanda kapıyı kapatamayız, kapıyı açık tutmalıyız, umut ve fırsatlar vermeliyiz.

Infantino, FIFA'nın amiral gemisi etkinliğinin ev sahipliği sıklığının artırılmasının, dünya oyununun en üst seviyesinin dışındaki ülkelere daha fazla fırsat sunacağı konusunda ısrar ediyor. Infantino, önerisiyle ilgili görüşmelere devam edeceğini belirtti. UEFA ise, yeni bir programın yerel, yerel, kıtasal ve uluslararası müsabakalar arasındaki denge üzerinde olumsuz bir etkisi olacağını belirtiyor.