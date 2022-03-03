FIFA 2022: Rus takımları oyundan çıkarıldı

Electronic Arts (EA) oyun şirketi Rusya milli takımı ve Rus kulüplerini, dünyanın en popüler bilgisayar oyunları arasında yer alan FIFA 22'den çıkardığını açıkladı.

Kararı Twitter'dan duyuran EA, bunu "Ukrayna halkıyla dayanışmak için" yaptıklarını söyledi.

FIFA ve UEFA Rus milli takımı ve kulüplerini tüm uluslararası karşılaşmalardan men etmişti.

Ukrayna da oyun sektöründen daha fazla adım atmalarını talep etmişti.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mikhailo Fedorov tüm oyun şirketleri ve e-spor platformlarına, Rusya ve Belarus hesaplarını kapatması çağrıısnda bulunmuştu.

Analiz: Steffan Powell, Bilgisayar Oyunları Muhabiri

FIFA oynarken hangi takımı seçtiğiniz önemlidir. Oyuncular futboldaki hayallerini salonlarından gerçekleştirmek ister.

Bir anda desteklediğiniz kulübü veya milli takımı seçemez hale gelmek, Rus oyuncuların FIFA 2022'den aldığı keyfi derinden etkileyecektir.

Üstelik bu oyuna para öderken bu kulüpleri oynama imkanları vardı.

EA daha önce buz hokeyi oyununda da benzer bir adım atmıştı.

Konser, film ve spor sektörlerinin Rusya'yı izole etmesinin ardından bilgisayar oyunlarında da benzer bir adım atılması an meselesiydi.

Bazı e-spor etkinlikleri Rus takımlarının katılımını yasaklamıştı.

Fakat EA'nin bu adımı, dünyanın en popüler oyunlarından birini etkilediği için daha geniş bir kitleyi etkileyecek.

Önümüzdeki günlerde diğer oyun şirketlerinin de benzer adımlar atması olası.